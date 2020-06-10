Силовики переквалифицировали уголовное дело о мошенничестве в «Арианте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики переквалифицировали уголовное дело о махинациях с возвратом налога на добавленную стоимость в отношении челябинского ООО «Агрофирма „Ариант“» Юрия Антипова и Александра Аристова. В связи с увеличением суммы ущерба до 187 млн рублей руководителям компании инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Неустановленное лицо из числа руководства ООО „Агрофирма Ариант“, не имеющее оснований для получения возмещения НДС, представило в налоговый орган недостоверные сведения. На их основании фирма получила возмещение. Похищены бюджетные деньги в сумме более 187 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — добавили в прокуратуре региона.

По данным URA.RU, ранее «Арианту» инкриминировали ч. 3 ст. 159 УК РФ — те же действия, но в крупном размере (более 250 тысяч рублей), а не особо крупном (более миллиона рублей). Сумма ущерба увеличилась во время расследования, которое продолжается.

Статья была переквалифицирована 8 июня. В тот день покончил с собой один из фигурантов дела, директор и учредитель ООО «Компания „Резерв-АГРО“» Виктор Жабин. По версии следствия, его компания заключала фиктивные договоры с «Ариантом».

Аристов и Антипов с лета прошлого года начали делить бизнес, который вместе строили с конца 1980-х годов. Челябинский электрометаллургический комбинат пока остается в совместном владении. Аристов передает 50% долей в «Арианте» своему партнеру. В обратном направлении следует половина Антипова в ООО «Кубань-Вино». Сделки будут закрыты, когда Антипов возместит разницу в стоимости активов, исчисляемую миллионами долларов.