Челябинские олигархи делят в суде недвижимость

ЧЭМК подал в суд на «Ариант» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) к агрофирме «Ариант». Стороны оспаривают права на 12 объектов недвижимости комбикормового завода. Собственниками ЧЭМК и агрофирмы является ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК), в число учредителей которого входят бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов. В настоящее время Аристов и Антипов оформляют раздел совместного бизнеса.

«АО „Челябинский электрометаллургический комбинат“ обратилось с исковым заявлением к ООО „Агрофирма Ариант“ о признании отсутствующим права собственности на объекты недвижимости и исключить из ЕГРН записи регистрации», — говорится в документах суда. Согласно кадастровой баз, все эти объекты находятся в поселке Красногорский, где расположен комбикормовый завод, принадлежащий агрофирме.

Исковое заявление было подано с нарушением и пока оставлено без движения. Истцу предложено устранить нарушения, следующее заседание состоится 20 июля. В пресс-службе ЧЭМК попросили прислать письменный запрос для комментария.

Аристов и Антипов с лета прошлого года начали делить бизнес, который вместе строили с конца 1980-х годов. Челябинский электрометаллургический комбинат пока остается в совместном владении. Аристов передает 50% долей в «Арианте» своему партнеру. В обратном направлении следует половина Антипова в ООО «Кубань-Вино». Сделки будут закрыты, когда Антипов возместит разницу в стоимости активов, исчисляемую миллионами долларов.

В отношении агрофирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один из фигурантов дела найден мертвым, по предварительным данным причиной смерти стал суицид.