В Тюмени за приписку голосов уволен глава избирательного участка

Председатель комиссии был отстранен от должности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Тюмени освобожден от должности председатель УИК №2911. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Там уточнили, что по результатам голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, на участке было обнаружено 419 «лишних» бюллетеней (388 — «за», 19 — «против»).

«По результатам проведенной ТИК проверки было установлено, что в ходе подведения итогов голосования УИК № 2911 не были подсчитаны два сейф-пакета с бюллетенями для голосования. При повторном пересчете все бюллетени для голосования были учтены. Решением ТИК Восточного АО города Тюмени от 03.06.2020 № 34 председатель УИК № 2911 освобожден от должности и выведен из состава участковой комиссии», — указано в сообщении регионального избиркома.

Там добавили, что поводом для проверки стала жалоба в избирком члена УИК №2911 Кармелюка Г. Г., в которой он пояснил, что итоговый протокол по голосованию на участке был подписан без его участия. Освобожденного от должности председателя УИК №2911 могут привлечь к административной ответственности по статье 5.24 КоАП РФ («Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, общероссийского голосования, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой „Повторный“ или „Повторный подсчет голосов“»).

Ранее агентство писало о том, что более 85% избирателей Тюменской области поддержали изменение Конституции РФ. Явка на голосовании в регионе составила 77,37% от общего числа избирателей.