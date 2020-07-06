На «ВСМПО-АВИСМА» ответили на вопросы Цуканова по сокращениям

Несмотря на экономический кризис, компания не планирует сокращать социальные льготы для своих сотрудников Фото: полпредство президента России в УрФО

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Руководство корпорации «ВСМПО-Ависма» не планируют масштабных сокращений работников из-за кризиса. Об этом сообщил зампредседателя совета директоров предприятия Михаил Шелков во время встречи с полпредом президента России в УрФО Николаем Цукановым.

«Михаил Шелков сообщил полпреду, что корпорация не планирует масштабного сокращения работников, и, наоборот, планирует выделять дополнительные средства на обучение, повышение квалификации и перепрофилирование производства», — сообщает пресс-служба полпредства.

Кроме того, Шелков пообещал, что несмотря на сложные времена и экономический кризис, компания не будет сокращать социальные льготы и гарантии для своих сотрудников, а намерена участвовать в развитии Верхней Салды и Березников.

Николай Цуканов во время общения напомнил, что «ВСМПО-Ависма», является градообразующим предприятием и нужно обратить внимание на развитие городской инфраструктуры. В планах полпреда — приехать в августе на предприятие и познакомиться с производством.

Ранее уральский полпред заявлял, что проконтролирует ситуацию в корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которая сократила режим работы для половины работников. Цуканов отмечал, что люди должны иметь работу и достойную заработную плату.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.