Николай Цуканов отметил, что заводам надо научиться пользоваться поддержкой, которая оказывается государством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов изучает ситуацию в корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которая сократила режим работы для половины работников. Об этом сам Цуканов сообщил журналистам.

«Будем разбираться, будем смотреть, в чем проблема. Безусловно, органы власти должны реагировать на это. <…> Люди должны иметь работу и достойную заработную плату. Об этом говорил президент, и такие задачи ставятся всем руководителям регионов. Свердловская область не исключение», — отметил полпред.

Ранее директор областного департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов сообщил, что корпорация «ВСМПО-Ависма» перевела на режим неполной занятости более десяти тысяч сотрудников. Изменения режима работы коснулись более 80% подразделений. Информацию подтвердили в пресс-службе титановой компании. При этом есть информация и о штатных сокращениях среди работников.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.