Минтруд РФ: через 10 лет треть россиян станет пенсионерами

К 2030 году треть населения России будут пенсионерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство труда РФ считает, что к 2030 году треть населения России будет состоять из пенсионеров. Об этом сказано в докладе, опубликованном на сайте министерства. В 2019 году эта цифра составляла 25% от всех россиян.

«Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2030 году увеличится до 43,7 миллиона человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны», — говорится в документе. Из доклада Минтруда следует, что уже через четыре года в России будут проживать 40,8 миллиона (27,6%) человек старше трудоспособного возраста.

Население страны стареет, отмечают в ведомстве. Минтруд связывает это с тем, что продолжительность жизни растет, а вместе с ней и количество пенсионеров. При этом коэффициент рождаемости в России снизился. Планируется, что к 2030 году россияне будут жить в среднем до 80 лет.

Также Минтруд 6 июля назвал регионы страны, где россияне получают самые большие пенсии. В одном из округов средний доход пенсионеров превысил 28 тысяч рублей.

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