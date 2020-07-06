Выяснилось, где в России получают самые высокие пенсии

Стало известно, в каких частях России самые большие пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Названы регионы России с самыми высокими пенсиями. Их в своем докладе приводит Министерство труда РФ.

«В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (28 219 рублей) и Ненецком (25 215 рублей) автономных округах», — заявил Минтруд. При этом обычный размер пенсии по России составил 15 697 рублей. Меньше всего получают старики из Дагестана (12 411 рублей) и Кабардино-Балкарии (12 473 рублей).

В министерстве отметили, что количество людей старшего возраста продолжает увеличиваться. При этом общая численность населения в России немного снизилась. В 2019 году пенсионеры составляли 25% от всего населения страны. Это число может еще вырасти, государство поставило цель — увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году.

5 июля стало известно, что Россиянкам могут сделать надбавки к пенсиям. Пенсионерки могут рассчитывать не это, если в свое время брали отпуск по уходу за ребенком.

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