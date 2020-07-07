Адвокат: началась игра за условное наказание для Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, опасается, что сторона защиты будет бороться за условный срок для Михаила Ефремова. Артисту предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
«Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела», — цитирует Добровинского RT.
Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и в своем видеообращении заявлял, что не знает, как жить дальше. Позже актер стал отрицать свою вину. Ранее его защитник Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности в смертельном ДТП.
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