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Политики выступают за ликвидацию Пенсионного фонда России и выплату пенсий из бюджета, за установку пенсионного возраста на уровне 60 лет, а также за право работающих пенсионеров на все надбавки, индексации и компенсации. Помимо этого в списке предложений — запрет ЕГЭ, увеличения числа бюджетных мест в университетах и создание депозитного счета для каждого новорожденного на миллион рублей. Деньги после достижения 18 лет предлагают тратить на обучение или покупку жилья.

«Политическая организация выступила за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам плебисцита», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на партию. Еще предлагается присоединить к РФ путем референдумов Абхазию и Южную Осетию. С Белоруссией партийцы хотели бы построить полноценное Союзное Государство России с общим бюджетом и валютой — рублем.

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила понизить пенсионный возраст, а также провести референдум по Донецкой и Луганской народным республикам и Приднестровью.

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