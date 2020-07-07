Россияне потратили детские выплаты на смартфоны

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Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин. 23 июня, как напоминает RT , он объявил об аналогичной помощи в июле. В общей сложности на эти цели было направлено 548 млрд рублей.

В МТС резкий рост продаж журналистам объяснили несколькими причинами — открытием торговых центров после карантина, отложенным спросом и снижением трат людей на отдых. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что продажи бюджетных смартфонов серьезно поддержали отрасль, благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских.

Такой ажиотаж собеседники издания сравнивают с поступившими в эти числа россиянам выплатами на детей. Так, по данным «Связного», с 1 по 7 июня на российском рынке смартфонов в ценовом сегменте ниже 10 тысяч рублей продажи выросли на 32% в натуральном выражении и на 24% в денежном по сравнению с показателями прошлого года. В то же время еще в мае продажи смартфонов снижались на 9% в штуках и на 12% в деньгах. В сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») продажи телефонов стоимостью до 5 тысяч выросли на 74%, а в сегменте 5-10 тысяч доля продаж составила 38%.

«Независимые региональные розничные сети электроники зафиксировали всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. в первые дни июня и июля. <…>. Продажи в эти дни были практически на уровне предновогодних, в связи с чем ряд партнеров теперь спешно делают новые заказы на поставки», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из компаний и партнера нескольких федеральных сетей электроники.

Часть денег из выплаченных государством 548 млрд рублей на поддержку семей с детьми россияне потратили на покупку новых смартфонов. Об этом журналистам рассказали опрошенные представители торговых сетей.

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