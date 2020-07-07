Стало известно состояние испытателей вакцины от коронавируса

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проявила интерес к российской вакцине. Главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан надеется, что РФ согласится на сотрудничество. По данным, Фонда «Общественное мнение», около половины россиян (44%) заявили о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, когда появится соответствующая вакцина, пишет RT .

Первой группе добровольцев препарат был введен уже более трех недель назад, второй группе — чуть больше двух недель назад. Выписка при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля, уточнила Смолярчук. Также она заявила о том, что у некоторых испытателей проявились побочные эффекты, однако они не опасны для здоровья.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — рассказала Смолярчук РИА «Новости». По ее словам, лабораторные показатели также находятся в норме.

Испытатели, которым ввели вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

ыписка при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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