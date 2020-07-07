Россияне начали брать взаймы на отпуск

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Ранее сообщалось, что доля просроченных микрозаймов в России за апрель 2020 года выросла до 40,7%, передает RT . Клиенты микрофинансовых организаций просрочили выплаты более чем на 90 дней по займам на 4,52 млн рублей, уточняет « Национальная служба новостей ».

Снижение спроса на микрозаймы в компании объяснили тем, что половина заемщиков решила отказаться от отпуска в этом году. Около трети — не готовы пойти на такие траты, так как «не уверены в завтрашнем дне», говорится в исследовании. Аналитики считают, что нынешним летом доля займов на отпуск не превысит 3-4%. Популярнее всего микрозаймы на отпуск в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, отмечают специалисты.

«В период с 15 по 29 июня доля заявок на получение займов на эту цель составила 2-2,5%. Это как минимум в два раза ниже традиционного летнего показателя», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование финансового маркетплейса «Юником 24». При этом, по сравнению с маем нынешнего года, доля заявок на микрозайм увеличилась на 1,5-2,5%, подсчитали специалисты.

После снятия режима самоизоляции россияне стали чаще микрозаймы на отпуск. Однако спрос оказался ниже традиционных летних показателей.

По сравнению с маем, в период с 15 по 29 июня доля заявок на получение микрозаймов увеличилась на 1,5-2,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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