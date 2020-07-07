06 июля 2020

Россияне начали брать взаймы на отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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По сравнению с маем, в период с 15 по 29 июня доля заявок на получение микрозаймов увеличилась на 1,5-2,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После снятия режима самоизоляции россияне стали чаще микрозаймы на отпуск. Однако спрос оказался ниже традиционных летних показателей.

«В период с 15 по 29 июня доля заявок на получение займов на эту цель составила 2-2,5%. Это как минимум в два раза ниже традиционного летнего показателя», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование финансового маркетплейса «Юником 24». При этом, по сравнению с маем нынешнего года, доля заявок на микрозайм увеличилась на 1,5-2,5%, подсчитали специалисты.

Снижение спроса на микрозаймы в компании объяснили тем, что половина заемщиков решила отказаться от отпуска в этом году. Около трети — не готовы пойти на такие траты, так как «не уверены в завтрашнем дне», говорится в исследовании. Аналитики считают, что нынешним летом доля займов на отпуск не превысит 3-4%. Популярнее всего микрозаймы на отпуск в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, отмечают специалисты.

Ранее сообщалось, что доля просроченных микрозаймов в России за апрель 2020 года выросла до 40,7%, передает RT. Клиенты микрофинансовых организаций просрочили выплаты более чем на 90 дней по займам на 4,52 млн рублей, уточняет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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