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Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в России в ближайшие дни ожидается жаркая погода и сильные грозы. Жара в 40 градусов ожидается 5—7 июля в Саратовской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии, а также под Белгородом, Воронежем и Тамбовом. Доктор медицинских наук Юлия Галлямова предупредила россиян, что людям со светлой кожей, родинками и кожными заболеваниями противопоказано долго быть на солнце .

Если обгорело лицо, Жабоева советует наносить солнцезащитный крем перед каждым выходом на улицу, чтобы не допустить появление пигментных пятен. Специалист подчеркнула, что не стоит отшелушивать кожу при помощи скрабов. Поврежденные участки следует увлажнять кремами, чтобы шелушения сходили естественным путем, отметила специалист.

«[Получив солнечный ожог], не нужно никаких спиртовых, масляных средств. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии», — цитирует Жабоеву радио Sputnik . По ее словам, крем следует наносить каждые 3-5 часов. Если нет возможности купить нужный крем, то можно использовать кисломолчные продукты или сливки, добавила косметолог.

При солнечном ожоге следует умыться прохладной водой, чтобы убрать излишки пота и других загрязнений. После этого на влажную кожу необходимо нанести успокаивающий крем, советует доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Получив солнечный ожог, можно использовать кисломолочные продукты или сливки, если под рукой не оказалось крема, говорит Светлана Жабоева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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