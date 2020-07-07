В Японии оценили устойчивость экономики России в кризис

У российской экономики есть сильные стороны помимо нефтяного сектора, а пандемия коронавируса показала ее выносливость. С таким мнением выступил японский экономист Юсукэ Оцубо в статье для издания JB Press.
«Если мы посмотрим на макроэкономические показатели, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что „корона-шок“ оказался для российской экономики не таким уж страшным», — приводит выдержку из материала РИА «Новости».
Произошедший в 2020 году кризис — подтверждение того, что у России есть действенные технологии по преодолению кризисов, считает Оцубо. Западные инвесторы, по его словам, также отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям кризиса, вызванного пандемией. Власти РФ имеют еще множество мер по поддержке экономики, считает автор.
Ранее экономисты прогнозировали сроки укрепления рубля. Так, глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская валюта станет чувствовать себя уверенней к концу года и займет отметку в 60 рублей к одному доллару, передает телеканал 360.
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