В Японии оценили устойчивость экономики России в кризис

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Ранее экономисты прогнозировали сроки укрепления рубля. Так, глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская валюта станет чувствовать себя уверенней к концу года и займет отметку в 60 рублей к одному доллару, передает телеканал 360 .

Произошедший в 2020 году кризис — подтверждение того, что у России есть действенные технологии по преодолению кризисов, считает Оцубо. Западные инвесторы, по его словам, также отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям кризиса, вызванного пандемией. Власти РФ имеют еще множество мер по поддержке экономики, считает автор.

«Если мы посмотрим на макроэкономические показатели, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что „корона-шок“ оказался для российской экономики не таким уж страшным», — приводит выдержку из материала РИА «Новости».

У российской экономики есть сильные стороны помимо нефтяного сектора, а пандемия коронавируса показала ее выносливость. С таким мнением выступил японский экономист Юсукэ Оцубо в статье для издания JB Press.

Последствия пандемии оказались для экономики России не критичными, считает Юсукэ Оцубо Фото: Анна Майорова © URA.RU

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