Суд признал отца Сергия виновным в распространении фейков

Суд назначил Сергию штраф 90 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В судебном участке № 3 Верхнепышминского суда принято решение по делу бывшего схиигумена Сергия Романова, распространившего информацию о коронавирусе, признанную недостоверной. Об этом сообщили URA.RU в суде Верхней Пышмы.

«Романов Николай Васильевич признан виновным в административном правонарушении и приговорен к штрафу 90 тысяч рублей в пользу государства», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU писало, что причиной судебного разбирательства стала проповедь Сергия от 25 апреля, опубликованная в youtube. В ней он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. По его словам, верующие должны выходить на улицу и посещать храмы, игнорируя требования властей. «Кто посягает на закрытие храма — да будет проклят он и весь его род», — заявил Сергий. По его словам, всем, кто верит в пандемию коронавируса и призывает самоизолироваться, необходимо перестать верить в бога, а также им нужно запретить ходить в храмы.

В ответ Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать. После этого Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и Всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. В результате Сергий был лишен сана священника, это решение церковного суда ждет утверждения патриархом Кириллом. Сергий по-прежнему находится на территории женского монастыря и отказывается его покидать.