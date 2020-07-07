В проблемном районе ЯНАО проверяют заместителей главы

Кандидатом на должность в Пуровском районе называют замдиректора ДППР ЯНАО Антона Колодина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Отставке заместителя главы Пуровского района ЯНАО Геннадия Куправы предшествовала служебная проверка, сообщил URA.RU ямальский активист Алексей Шевцов. Аналогичная проверка якобы ранее была проведена в отношении первого заместителя главы района Нонны Фамбуловой. В настоящее время заявления на чиновников общественник подал в прокуратуру.

У окружных властей официально не нашлось нареканий к Куправе (документ есть в распоряжении агентства) чего нельзя сказать про Фамбулову. «Нашли ряд нарушений профессиональной этики чиновника, — рассказал собеседник. — Первому заму главы района по итогам проверки был объявлен выговор».

И Куправа и Фамбулова считаются людьми из команды экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Первый до 2018 года занимал должность представителя главы региона в Пуровском районе, вторая — до 2010 года являлась учредителем «Янг-Информ», которую впоследствии, как утверждают общественники, передала в управление родственникам.

Накануне стало известно, что Куправа ушел в очередной отпуск с последующим увольнением. Тем временем, по сообщениям инсайдеров агентства, на его место уже подобран кандидат: им стал первый заместитель директора департамента природного и ресурсного регулирования ЯНАО Антон Колодин — его кандидатура уже якобы согласована с губернатором и запущен процесс оформления документов.

Ожидается, что в перспективе Колодин займет кресло главы района. Ранее аналогичная схема была отыграна властями в Надыме: кресло заместителя там занял Дмитрий Жаромских, а действующий глава Леонид Дяченко практически сразу вышел в отпуск.

Проверка в отношении Фамбуловой проводилась управлением по противодействию коррупции в апреле, ее итогом стало объявление выговора, подтвердили в районной администрации. Возможное назначение Колодина пока официально не подтверждается и не опровергается.