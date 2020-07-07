Иван Сафронов мог работать на иностранные спецслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО, заявили в ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — приводит «Подъем» выдержку из сообщения пресс-службы ФСБ. Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, отметили в сообщении.

Иван Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля, его подозревали в госизмене. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В «Роскосмосе» уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов работал журналистом в издании «Коммерсант», бывший зам главреда Глеб Черкасов назвал его честным человеком.

Видео: Центр общественных связей ФСБ РФ

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