Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков выходит на свободу

Суд 10 июля рассмотрит ходатайство Николая Сандакова об УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Ленинский райсуд Оренбурга назначил на 10 июля рассмотрение ходатайства бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила секретарь суда Камилла Якупова.

«Рассмотрение ходатайства Сандакова об условно-досрочном освобождении назначено на 10 часов 10 июля», — сказала собеседница. Ходатайство об УДО поступило в суд 9 июня.

Сандаков курировал внутреннюю политику Челябинской области. В 2015 году его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. В 2018 году Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Через год Сандаков добился замены наказания на принудительные работы. В Челябинске мест не нашлось, поэтому его отправили в исправительный центр Оренбурга.

По результатам рассмотрения ходатайства об УДО, суд может полностью освободить Сандакова от наказания, назначить временное ограничение свободы или обязательные работы. При любом из этих решений он может вернуться к семье в Челябинск. В случае назначения обязательных работ, Сандаков будет трудиться из дома. При ограничении свободы станет носить электронный браслет на ноге.