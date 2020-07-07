Корабли НАТО движутся к границам России

Корабли Испании, США и Болгарии войдут в Черное море Фото: miliman/pickupimage.com

Военно-морская группа НАТО взяла курс на Черное море, чтобы провести учения в водах Болгарии и возле Одессы. Испанский фрегат «Альваро де Базан», эсминец США и три корабля Болгарии подплывут к базе Черноморского флота ВМФ России в Севастополе на расстояние 380 километров.

Командующий группой испанский капитан Мануэль Агирре Альдерегиа не ожидает каких-то проблем, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной, и отмечает, что в Альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. «Это ограничивает свободное хождение кораблей в некоторых районах Черного моря», — цитирует Альдерегиа «Утро.ру».

Ранее группа кораблей США и Великобритании на некоторое время заходила в воды Баренцева моря. Позднее военный эксперт Алексей Хлопотов объяснял, что подобные ситуации являются штатными и не несут в себе никакой угрозы для России.

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