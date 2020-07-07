В Кремле отреагировали на задержание советника главы Роскосмоса

В 2019 году Песков называл Сафронова «одним из самых талантливых журналистов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Задержание советника «Роскосмоса» и бывшего сотрудника газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова сотрудниками ФСБ не связано с его журналистской деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Он обвиняется … в передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном [ФСБ] заявлении. Насколько мы осведомлены, это задержание нисколько не связано с журналистской деятельностью, которой занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.

В 2019 году Песков называл Сафронова «одним из самых талантливых журналистов». Сегодня представитель Кремля сказал, что готов повторить свои слова: «Это действительно так. Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, его материалы отличались глубокой экспертизой. В последние месяцы Иван прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу. Но, к сожалению, озвучены такие обвинения. Мы знаем, что у наших контрразведчиков много работы и они выполняют ее очень качественно».

Песков добавил, что президент Владимир Путин узнал о задержании экс-журналиста из СМИ. По мнению представителя Кремля, ставить уголовное дело под особый контроль главы государства нет необходимости: «У Ивана будет возможность защищаться, здесь не нужен никакой особый контроль». На замечание журналистов о том, что суд вероятно будет проходить в закрытом режиме, учитывая секретность дела, Песков заявил: «Было бы странно, если бы дела о гостайне освещались в транспарентном режиме. Нигде в мире они не проходят в таком режиме, только в закрытом».

Ожидается, что суд над Иваном Сафроновым будет закрытым Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сейчас в квартире Сафронова следователи изымают документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Советник «Роскосмоса» был задержан утром 7 июля. Он подозревается в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Сафронов в 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». В 2010—2019 годах работал корреспондентом и специальным корреспондентом «Коммерсанта», в 2019-2020-х — специальным корреспондентом газеты «Ведомости». В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике.

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