В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

В Кремле считают, что выборка граждан была небольшая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В Кремле скептически отнеслись к результатам опроса, который показал, что почти половина россиян живет на 15 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Я бы осторожно ответил, что мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей кампании, выборка далеко не самая большая. Делать на ее основе выводы на федеральном уровне некорректно», — сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что борьба с бедностью в стране — одна из приоритетных задач российской власти.

Опрос о доходах россиян провела компания СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Выяснилось, что доля граждан, имеющих зарплаты в 15 тысяч рублей, за время пандемии коронавируса, выросла до 44,6%. Хотя еще в феврале таких граждан было 38,1%. В опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

По прогнозам Международного Валютного фонда, из-за экономического кризиса, возникшего после коронавируса, в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек . Ранее Россия в докладе ООН доложила, что страна полностью ликвидировала крайнюю нищету, напоминает «Национальная служба новостей». А к 2024 году власти собираются сократить уровень бедности в России не менее чем в два раза.

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