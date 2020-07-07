В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

В Кремле скептически отнеслись к результатам опроса, который показал, что почти половина россиян живет на 15 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Я бы осторожно ответил, что мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей кампании, выборка далеко не самая большая. Делать на ее основе выводы на федеральном уровне некорректно», — сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что борьба с бедностью в стране — одна из приоритетных задач российской власти.
Опрос о доходах россиян провела компания СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Выяснилось, что доля граждан, имеющих зарплаты в 15 тысяч рублей, за время пандемии коронавируса, выросла до 44,6%. Хотя еще в феврале таких граждан было 38,1%. В опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.
По прогнозам Международного Валютного фонда, из-за экономического кризиса, возникшего после коронавируса, в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек
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