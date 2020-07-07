Уволенный дважды курганский чиновник вернулся на работу

Зам курганского мэра второй раз восстановился на работе. Увольнение признали незаконным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый замглавы Целинного района (Курганская область) Петр Скоробогатов второй раз восстановился в должности после увольнения. С поста его сняли после скандала с разделом премий. Решение районного суда было озвучено накануне, рассказал URA.RU Скоробогатов.

«С 31 марта меня восстановили. Все три выговора, на основании которых было второе увольнение, судом признаны незаконными», — уточнил чиновник. Он добавил, что сейчас находится на своем рабочем месте и намерен продолжать работать, несмотря на возникший конфликт с главой района Иваном Светличным.

Скоробогатов пояснил, что это время, пока судился, он не терял даром. Во время пандемии оказывал юридические услуги, как волонтер в организации «Мы вместе».

Конфликт с главой начался после распределения премий, которые выдал губернатор [Курганской области Вадим Шумков] за хорошую работу администрации. Деньги достались не всем, что и возмутило первого зама. Он предлагал созвать районную думу, чтобы распределить премии на всех, но его не услышали. Последовало первое увольнение, которое суд отменил, а потом второе, которое также районный суд признал незаконным.

Сейчас также в суде решается вопрос по вторичному увольнению другого экс-замглавы по соцвопросам Елены Гариповой. По ее мнению, увольнение последовало после инцидента с распределением оргтехники, которую вместо комиссии по делам несовершеннолетних выдали секретарю в приемной главы.

Глава района Светличный ранее в разговоре с URA.RU объяснил, что увольнение считает законным, а связано оно с тем, что замы не работали. Получить новые комментарии после решения суда о восстановлении зама Скоробогатова URA.RU не удалось. Телефон Светличного был постоянно занят.