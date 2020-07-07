Мэру из ХМАО пришлют эмиссаров в помощь в борьбе с коронавирусом

Нефтеюганск станет третьим городом ХМАО, где появится филиал оперштаба по борьбе с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова дала распоряжение о создании филиала оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории Нефтеюганска. Речь об этом зашла на заседании регионального оперштаба передает корреспондент URA.RU.

«Время от времени возникают очаги заражения на предприятиях, дислоцирующихся на территории Нефтеюганска. У меня такое ощущение, что правильно было бы создать еще одну рабочую группу в привязке к конкретному муниципалитету. Давайте это сделаем, не лишним будет точно», — считает глава региона. Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев заявил, что у него возражений на этот счет нет, но предложил, чтобы оперштаб координировал еще и работу Нефтеюганского района и Пыть-Яха. «Мы очень тесно завязаны здесь все вместе», — обозначил позицию Дегтярев. Но губернатор Югры акцент сделала именно на Нефтеюганск.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что в указанных муниципалитетах созданы все условия для лечения пациентов с коронавирусом. «У нас используется госпитальная база в Нефтеюганске, Пойковском и [санатории] Юган. Этого хватает, чтобы оказать помощь жителям Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Когалыме уже появились филиалы оперативных штабов по борьбе с коронавирусом. Их возглавили представители окружного депздрава.