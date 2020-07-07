ВЦИОМ: как россияне оценили голосование по Конституции

Большинство граждан положительно оценили плебисцит Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Подавляющее большинство россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции, каждый пятый остался недоволен данной процедурой. Такие результаты опроса привел ВЦИОМ.

«Большинство россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции (71%). Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%» — сообщает ВЦИОМ.

Положительно отзываются о плебисците практически все граждане, голосовавшие на дому, вне помещения и на избирательном участке. Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74%). При этом только 4% респондентов признались, что плебисцит был организован неудобно. Остальные 96% неудобств не заметили.

Организация голосования в течение семи дней, по мнению 72% принявших участие в голосовании россиян, стала более комфортной. Четверть респондентов признались, что длительность плебисцита не повлияла на удобство голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Впервые процедуру растянули на несколько дней из-за угрозы распространения коронавируса. По закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны были поддержать больше половины участников плебисцита. Политологи считают, что теперь политическую систему России ждет перезагрузка. Фактически голосование стало референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, пишет агентство Nation News. За изменение основного закона высказались 57,7 млн россиян и 52,95% от общего числа избирателей — больше, чем проголосовало за самого Путина на президентских выборах в 2018 году (56,4 млн человек, 51,84%).

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