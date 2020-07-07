Уголовное дело добавило проблем главе района в ЯНАО

Главу района Андрея Головина предупреждали о странных схемах с муниципальными контрактами Фото: администрация Шурышкарского района, Instagram

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

За уголовным делом о злоупотреблениях в Шурышкарском районе ЯНАО, возбужденном по материалам прокурорской проверки могут последовать оргвыводы и кадровые решения, сообщили URA.RU знакомые с ситуацией источники. Несмотря на то, что окружные власти пока воздерживаются от заявлений, под угрозой карьера главы района Андрея Головина.

«В любом случае кадровые решения будут, хотя торопить события тоже никто не станет, — сообщил собеседник агентства, близкий к окружным властным структурам. — Тем более, что глава региона еще в феврале ставил мэра в известность о существовании проблемы в сфере муниципальных закупок». По мнению источника, Головину давали таким образом время на исправление ситуации, но по каким-то причинам ничего не поменялось.

Официальные представители правительства округа с такими оценками не согласны. «Глава Шурышкарского района на данный момент не является фигурантом уголовного дела, возбужденного следственным комитетом России, — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. — Пока правоохранительные органы не завершат расследование и не докажут вину конкретных лиц, любые выводы делать преждевременно».

Ранее URA.RU рассказывало, что СКР возбудил уголовное дело по статье «злоупотребление служебным положением». По версии следствия, чиновники в период с 2017 по 2019 год перенаправляли бюджетные средства подрядчикам, которые заведомо не могли оказывать заявленные услуги и выполнять работы.

В результате бюджету был нанесен ущерб в размере порядка 300 млн рублей. В действиях сотрудников мэрии была выявлена корыстная составляющая.

В администрации Шурышкарского района пообещали подготовить комментарий по ситуации.