Замгубернатора ЯНАО начал атаку на добывающие компании

Андрей Воронов высказал претензии руководству ямальского филиала АО «ССК» Фото: сайт администрации Нового Уренгоя

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое руководитель оперативного штаба — заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов заявил о своих претензиях в адрес компаний, являющихся подрядчиками предприятий ТЭК. Как сообщили URA.RU источники, близкие к оперштабу, глав предприятий, небрежно относящихся к организации обсерваторов для вахтовиков, стали по одному вызвать для объяснений.

Так, по информации властных структур, подрядчик нескольких крупных компаний ТЭК АО «Сибирская сервисная компания», содержала 15 человек с диагнозом короновирус в общежитии без охраны и медработников, а помещение не было согласовано с местной администрацией и Роспотребнадзором. «Мы не следственный комитет, не прокуратура, но требуем урегулировать ситуацию немедленно», — сказал Воронов, обращаясь к директору Ямальского филиала «ССК» Рамилю Бурганову. — Вам сутки, чтобы принять верное решение. У вас нет других вариантов».

По словам Воронова, руководство «ССК» не только не создало условий для пребывания вахтовиков в обсерваторах, но и не проинструктировало возможных переносчиков инфекции о том, что из обсерватора запрещен свободный выход в город. Замгубернатора заявил, что ждет реакции предприятий ТЭК, которые наверняка против того, чтобы на месторождения приезжали больные люди.

«Воронов настроен решительно и на него не действуют никакие аргументы от компаний, — сообщил агентству источник в администрации Нового Уренгоя. — Однозначно, что Бурганов далеко не первый руководитель субподряда, который открыто подвергся критике». Ранее сообщалось, что в связи с заражением работников АО «Сибирская сервисная компания» по халатности руководства, материалы переданы в правоохранительные органы.

Получить по телефону комментарий в ямальском филиале АО «ССК» не удалось. В адрес предприятия был направлен письменный запрос.