Сергей Шнуров возглавил «Партию роста»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Музыкант вошел в список 10 сопредседателей партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров стал сопредседателем «Партии роста». Такое решение было принято на закрытой части съезда партии, который проходит в Москве во вторник, 7 июля.

«Глава партии Борис Титов сообщил, что Партия роста на съезде приняла решение избрать 10 сопредседателей, формальное решение вступит в силу после регистрации партийного устава Минюстом», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Кроме Сергея Шнурова, сопредседателями партии станут актер Николай Фоменко, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, общественник Александр Хуруджи, экономист Евгений Коган, основатель компании Group IB Илья Сачков, политик Оксана Дмитриева, генеральный директор «РБК-ТВ» Александр Любимов и историк Сергей Станкевич.

Эпатажный музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» в феврале 2020 года. Это произошло вскоре после того, как шоумен заявил о прекращении своей концертной деятельности. А в конце июня Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI, передает издание «Дни.ру».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...