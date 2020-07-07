Суд по делу Сафронова закрыли для журналистов

Иван Сафронов не признал свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Суд по делу журналиста Ивана Сафронова пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Лефортовского суда.

«Заседание по мере пресечения для Сафронова пройдет в закрытом режиме», — передает корреспондент. Об этом судью просил замначальника следственного отдела ФСБ, судья удовлетворил это пожелание. Адвокат Сафронова попытался опротестовать решение, пояснив, что закрыть заседание просит силовик, который не является следователем по данному уголовному делу. Защитник подчеркивает, что это является процессуальным нарушением, отмечает News.ru .

Сафронов задержан в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой.

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