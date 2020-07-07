Тюменская больница просит не приезжать в отделение скорой

Жители Тобольска жалуются, что им приходится долго ждать скорую Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство тюменской областной больницы №3 в Тобольске обратилось к пациентам с просьбой без экстренной необходимости не приезжать за помощью в приемное отделение, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе ОБ№3 в соцсетях. Сами же тоболяки жалуются на труднодоступность неотложной помощи в условиях пандемии.

«За сутки в приемное отделение стационара обращается более 100 человек, из которых госпитализируют от 10 до 13. То есть почти 90%, получивших амбулаторную помощь врача, не нуждаются в экстренной помощи, либо госпитализации, но подвергают себя риску инфицирования», — сообщают в официальной группе ОБ№3. Пациентам рекомендуют при острых состояниях вызывать неотложную помощь на дом, а при угрожающих жизни — вызывать скорую, но не ездить в приемное отделение самим.

Тоболяки же сообщают, что такого вида помощи дожидаться на данный момент очень долго. «Мы два часа скорую ждали и врача на дом 3 с половиной часа», — сообщает местная жительница Яна Волк. Еще одна тоболячка Юлия Балуева отмечает, что так и не дождалась приезда скорой. «Пришла врач фельдшер, выписала направление в больницу, сказала: „Если у вас есть машина, езжайте сами, или на такси“. Как приехала, сразу же положили и в этот же день прооперировали», — отмечает она. Еще одна горожанка отмечает, что с трудом попала в неотложное отделение поликлиники. «Если ты пришел не по поводу коронавируса, то ты больным не считаешься. На тебя смотрят как на прокаженного, чего мол пришел — такая обстановка в мире, а ты тут с болями в почках», — возмущается она.

На данный момент по официальным данным в тобольском моногоспитале лечатся 58 зараженных коронавирусам пациентов, под наблюдением находятся еще 171 человек. В департамент здравоохранения направлен официальный запрос о доступности неотложной и скорой помощи населению.

Ранее URA.RU сообщало, что в тобольской ОБ№3 был выявлен очаг заражения коронавирусом — заболели 17 сотрудников.