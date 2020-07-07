Авиакомпаниям разрешили не возвращать деньги за билеты

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Авиакомпании обязаны принять ваучеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Пассажир в праве для оплаты услуг перевозчика использовать часть суммы оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке пассажира», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что авиакомпания обязана принять такой ваучер от пассажира, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила ограничения на перелеты до 1 августа. Представители авиаотрасли и туризма ожидают решения по срокам возобновления международных авиаперевозок от главы государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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