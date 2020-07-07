Авиакомпаниям разрешили не возвращать деньги за билеты

Авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Пассажир в праве для оплаты услуг перевозчика использовать часть суммы оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке пассажира», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что авиакомпания обязана принять такой ваучер от пассажира, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее сообщалось, что Росавиация продлила ограничения на перелеты до 1 августа. Представители авиаотрасли и туризма ожидают решения по срокам возобновления международных авиаперевозок от главы государства.
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