Ксению Собчак задержали на пикете в защиту Сафронова. ВИДЕО

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак приехала по работе на Лубянку Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Журналистку Ксению Собчак задержали во время пикета в центре Москвы. Она вышла пикетировать в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Собчак была задержана, передает сама ведущая с места событий. Отмечается, что Собчак прибыла на Лубянку «по работе». В своем telegram-канале Собчак прокомментировала ситуацию: «П***ц просто». По словам журналистки, она прибыла к зданию ФСБ на Лубянке в футболке «Свободу Ивану Сафронову», чтобы записать подводку для youtube-программы «Осторожно, новости!»

На данный момент задержано более 20 журналистов, требующих освободить журналиста. В их числе оказалась Ксения Собчак.

Сафронова задержали в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене. Он свою вину не признал, отмечает РАПСИ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В последнее время экс-журналист работал личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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