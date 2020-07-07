Журналистку Ксению Собчак задержали во время пикета в центре Москвы. Она вышла пикетировать в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.
Собчак была задержана, передает сама ведущая с места событий. Отмечается, что Собчак прибыла на Лубянку «по работе». В своем telegram-канале Собчак прокомментировала ситуацию: «П***ц просто». По словам журналистки, она прибыла к зданию ФСБ на Лубянке в футболке «Свободу Ивану Сафронову», чтобы записать подводку для youtube-программы «Осторожно, новости!»
На данный момент задержано более 20 журналистов, требующих освободить журналиста. В их числе оказалась Ксения Собчак.
Сафронова задержали в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене. Он свою вину не признал, отмечает