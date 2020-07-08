07 июля 2020

Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Петра Авена
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев может стать преемником Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл имя одного из наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в беседе с украинским коллегой Дмитрием Гордоном.

«Спроси меня, кого он [Владимир Путин] будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он бы выбирал между четырьмя людьми, в которые входят Дмитрий Анатольевич [Медведев] на первой позиции», — сказал Венедиктов.

Переход Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности РФ является переводом «в резерв», отметив, что он «абсолютно лояльный и преданный [Путину] человек».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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