Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев может стать преемником Владимира Путина
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл имя одного из наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в беседе с украинским коллегой Дмитрием Гордоном.
«Спроси меня, кого он [Владимир Путин] будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он бы выбирал между четырьмя людьми, в которые входят Дмитрий Анатольевич [Медведев] на первой позиции», — сказал Венедиктов.
Переход Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности РФ является переводом «в резерв», отметив, что он «абсолютно лояльный и преданный [Путину] человек».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.