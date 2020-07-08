День России предложили перенести на 1 июля

День России стоит перенести с 12 июня на 1 июля. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«Прошу Вас дать поручение правительству провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты 1 июля Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — приводит выдержку из ее обращения RT.
Необходимость переноса даты праздника Волынец связывает с голосованием по изменению Конституции России. По ее мнению, Днем России стоит сделать 1 июля, когда в 2020 году проходил основной день плебисцита. 12 июня, по мнению Волынец, ассоциируется у многих граждан не с независимостью России, а с распадом СССР.
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, за внесение изменений в основной закон РФ проголосовало более 70% участников плебисцита.
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