07 июля 2020
06 июля 2020

Челябинский губернатор сделал новое назначение в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседания регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Челябинск , портрет, текслер алексей
Алексей Текслер утвердил в должности контролера нацпроектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления проектной деятельности правительства Челябинской области назначена Светлана Мишукова. Соответствующее постановление издал губернатор региона Алексей Текслер. Управление, созданное по инициативе Текслера, контролирует исполнение нацпроектов.

Мишукова — выходец из силовых структур. Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного контрольного управления (ГКУ) региона, а в январе перешла на работу в аппарат губернатора, где совмещала должности замначальника и руководителя (в статусе и. о.) управления проектной деятельности.

Ранее на должность начальника экспертно-аналитического управления, еще одной новой структуры в аппарате губернатора, был назначен Иван Куцевляк, до этого руководивший минэкономразвития региона.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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