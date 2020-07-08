Челябинский губернатор сделал новое назначение в правительстве

Алексей Текслер утвердил в должности контролера нацпроектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления проектной деятельности правительства Челябинской области назначена Светлана Мишукова. Соответствующее постановление издал губернатор региона Алексей Текслер. Управление, созданное по инициативе Текслера, контролирует исполнение нацпроектов.

Мишукова — выходец из силовых структур. Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного контрольного управления (ГКУ) региона, а в январе перешла на работу в аппарат губернатора, где совмещала должности замначальника и руководителя (в статусе и. о.) управления проектной деятельности.

Ранее на должность начальника экспертно-аналитического управления, еще одной новой структуры в аппарате губернатора, был назначен Иван Куцевляк, до этого руководивший минэкономразвития региона.