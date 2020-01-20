19 января 2020
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17 января 2020

В команде челябинского губернатора новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Текслером. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер решил, кто будет следить за нацпроектамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель начальника Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Светлана Мишукова с 21 января перейдет на работу в аппарат губернатора, на должность замначальника управления проектной деятельности правительства региона. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«Мишукова переходит из ГКУ на должность замначальника управления проектной деятельности, структуры в аппарате губернатора и правительства. Пока она будет замещать также должность и. о. руководителя управления», — сообщили в пресс-службе.

Это управление, созданное по инициативе Текслера, будет вести контроль за исполнением нацпроектов. Ранее на должность начальника экспертно-аналитического управления, еще одной новой структуры в аппарате губернатора, был назначен Иван Куцевляк, до этого руководивший минэкономразвития региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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