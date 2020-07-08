Глава СПЧ: ограничения из-за COVID оказались слишком жесткими

Процесс введения ограничений нужно дорабатывать, считает Валерий Фадеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры, которые вводились в Москве для борьбы с коронавирусом, были слишком жесткими. Введение таких мер в будущем должно быть проработано тщательнее. С таким заявлением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Форма ограничительных мер, принимаемых в Москве, получилась жестче, чем домашний арест. Введение ограничений нужно доработать, чтобы в следующий раз решения принимались в интересах граждан», — заявил он в интервью « Коммерсанту ».

Приложение «Соцмониторинг» также является недоработанным, считает Фадеев. Более того, даже если количество сбоев в его работе составляет всего 1%, то все беспричинно выписанные штрафы должны быть отменены, подчеркнул глава СПЧ.

Несмотря на все возникшие проблемы, в целом Москва справилась с самым тяжелым временем пандемии, отметил Фадеев. Ситуация с распространением коронавируса наглядно продемонстрировала, что мобилизация здравоохранения должна проводиться с умом, заключил он, добавив, что 8 июля СПЧ представит доклад «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что после ввода в Москве ограничений ему звонили возмущенные горожане. По словам Собянина, сначала граждане не осознавали, с какой угрозой столкнулась столица, передает RT.

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