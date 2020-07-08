Два свердловских единросса делят округ на выборах в Госдуму

Неожиданная конкуренция заставляет Льва Ковпака изрядно нервничать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области на выборах в Госдуму назревает неожиданный конфликт: депутат заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев собирается в Госдуму по Каменск-Уральскому округу №169, который в настоящее время представляет Лев Ковпак — сын основателя и владельца сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака. Об этом URA.RU рассказал сам Гориславцев.

Ковпак также не намерен отказываться от мандата. «Я отвечу вам на этот вопрос [о выдвижении на выборы в Госдуму], когда станет понятно, когда они пройдут. Если посмотрите на Facebook, увидите, что мы работаем, привлекаем деньги в регион. Планируем продолжать и дальше», — прокомментировал Лев Ковпак. Об электоральных планах Гориславцева ему ничего неизвестно, тогда как последний не сомневается в выдвижении конкурента.

Андрей Гориславцев пояснил, что его планы пока не согласованы ни с руководством области, ни с руководством «Единой России», так как «обстановка слишком быстро меняется». По этой же причине, утверждает Гориславцев, он еще не формировал команду на предвыборную кампанию.

Между тем, источники URA.RU сообщают, что технологи областного депутата, лидера патриотического движения «Русь» уже начали работу в округе, и это заставляет Льва Ковпака изрядно нервничать. Гориславцев уже заявил о своем отказе о выдвижении в заксобрание по Сысертскому округу №25, который представляет в текущем созыве регионального парламента. За «открывшийся» округ сразу же началась политическая борьба: говорят, что виды на него имеет экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга «никто не просил вас рожать» Глацких, а также сын владельца загородного клуба «Белая лошадь» Игоря Тугбаева Илья. Впрочем, если команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева решит выдвинуть в парламент замгубернатора Азата Салихова (последнего хотят продвинуть на пост спикера), другим участникам придется забыть о парламентских амбициях.