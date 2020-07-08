Рогозина могут допросить по делу Сафронова

Дмитрий Рогозин недолго был начальником Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может быть допрошен по делу экс-журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщил адвокат задержанного Иван Павлов.

«Павлов не исключил, что по делу его клиента Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора „Роскосмоса“ Дмитрия Рогозина», — пишет telegram-канал «Раньше всех». Сафронов с мая был советником Рогозина.

До этого Рогозин комментировал задержание Ивана Сафронова. По словам главы «Роскосмоса», он был приглашен в компанию для освещения ее работы и не имел доступа к закрытой информации, передает RT.

Бывший журналист Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в госизмене. При этом бывшие коллеги назвали эти обвинения абсурдными, а адвокат Сафронова уже заявил, что у следствия нет доказательств.

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