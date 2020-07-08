Рогозина могут допросить по делу Сафронова

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин недолго был начальником Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может быть допрошен по делу экс-журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщил адвокат задержанного Иван Павлов.

«Павлов не исключил, что по делу его клиента Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора „Роскосмоса“ Дмитрия Рогозина», — пишет telegram-канал «Раньше всех». Сафронов с мая был советником Рогозина.

До этого Рогозин комментировал задержание Ивана Сафронова. По словам главы «Роскосмоса», он был приглашен в компанию для освещения ее работы и не имел доступа к закрытой информации, передает RT.

Бывший журналист Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в госизмене. При этом бывшие коллеги назвали эти обвинения абсурдными, а адвокат Сафронова уже заявил, что у следствия нет доказательств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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