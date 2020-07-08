07 июля 2020

Свердловскому министру, попавшему в реанимацию, нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Cовещание губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов региона. Екатеринбург, дегтярев дмитрий
Министр Дмитрий Дегтярев ушел на больничный Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководство министерством агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области временно передано заместителю министра Анне Кузнецовой, сообщили собеседники URA.RU в региональном правительстве. Глава ведомства Дмитрий Дегтярев находится на больничном — по данным инсайдеров, у него коронавирус.

Кузнецова будет представлять интересы ведомства на заседании правительства 9 июля, а также примет участие в инвестиционном совете при губернаторе региона. URA.RU подтвердили, что Кузнецова работает в статусе временно исполняющей обязанности, а министр находится на больничном — но отказались обсуждать его диагноз.

URA.RU сообщало о том, что глава минАПК и потребрынка региона Дмитрий Дегтярев госпитализирован с подозрением на коронавирус. По неподтвержденным данным, 7 июля чиновник был переведен в палату реанимации, но его состояние стабилизировано, и он вновь находится в палате интенсивной терапии.

Ранее коронавирус был подтвержден у ряда депутатов регионального парламента. Их коллеги, несмотря на требования о самоизоляции, продолжили ходить на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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