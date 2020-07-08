Студентов, потерявших работу, хотят перевести на бюджет

Миннауки советуют увеличить число бюджетных мест в вузах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В российских вузах следует увеличить число бюджетных мест и перевести на них студентов, оставшихся без работы из-за пандемии короанвируса. С таким предложением к Министерству науки и высшего образования РФ обратился Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во время доклада «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

«При невозможности такого увеличения [бюджетных мест] — рекомендовать вузам предоставлять нуждающимся студентам отсрочки в оплате обучения продолжительностью до одного года», — цитирует СПЧ издание ТАСС. В докладе обращается внимание на то, что многие студенты остались безработными в связи с мерами по противодействию коронавируса. Также в сложном положении остались семьи, которые взяли кредит на оплату обучения.

Проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев прогнозирует, что выпускников российских вузов ждет безработица. Объясняет это тем, что из-за распространения коронавируса работы лишились даже опытные специалисты. С апреля официальное число безработных в России выросло в 3,5 раза, уточняют «Дни.ру». При этом премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивает, что взрывного роста безработицы удалось избежать.

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