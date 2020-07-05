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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных в стране увеличилось в 3,5 раза. Но, по словам Мишустина, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать, пишет « Национальная служба новостей ». Во время пандемии коронавируса безработица в России достигла 4,5 млн человек. HR-агентство дало советы читателям URA.RU, потерявшим работу, как заработать во время COVID-19.

Кроме этого, по мнению генерального директора компании Webinar Group Александра Альперна, увольнение грозит работающим выпускникам. «Работодатели проводят оптимизацию персонала, так что молодых специалистов без опыта […] скорее всего, будут просить освободить занимаемую должность, — пояснил он.

По его информации, многие студенты последних курсов из-за эпидемии не смогли пройти производственную и преддипломную практику. Тем самым студенты упустили свой шанс устроиться на работу и набраться опыта. Карасев также добавил, что сейчас работу ищут 6% нынешних и недавних учащихся вуза. Декан факультета управления университета «Синергия» Инна Баранова считает, что в условиях пандемии компаниям нужны исключительно опытные специалисты. «В период кризиса работодатели хотят получить готовых специалистов, способных действовать здесь и сейчас. У них нет времени на раскачку вчерашнего выпускника», — отметила она. По разным оценкам, на рынок труда вышли или выйдут в ближайшее время более 1,5 млн молодых людей, окончивших учебные заведения.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции многие опытные специалисты лишились работы, не говоря уже о выпускниках вузов, которые оказались в более уязвимом положении. […] Наиболее высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники востребованных направлений, например, IT-специалисты», — сказал «Известиям» первый проректор РЭУ.

Выпускников российских вузов ждет безработица. Одной из причин этого стала возросшая на фоне пандемии коронавируса безработица. Об этом заявил первый проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев.

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