07 июля 2020

У главного свердловского борца с коррупцией нашли коронавирус. Это второй заболевший член кабмина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, ширалиев ильхам
Ильхам Ширалиев находится дома на самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев болен коронавирусом, сообщил источник URA.RU и подтвердил сам чиновник.

По словам Ширалиева, тест дал положительный результат, он самоизолировался дома. По данным агентства, у чиновника выявлены незначительные симптомы заболевания, не требующие госпитализации.

Собеседники URA.RU в правительстве отмечают, что Ильхам Ширалиев последние две недели не участвовал в массовых мероприятиях, но курировал вопросы, связанные с подготовкой голосования по внесению поправок в Конституцию, работая в городском округе Верхотурский. В то же время из-за голосования на прошлой неделе было отменено оперативное совещание, в котором обычно принимает участие чиновник.

URA.RU сообщало, что 7 июля стало известно о госпитализации другого члена кабмина, главы министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Дмитрия Дегтярева. Он госпитализирован и находится в палате интенсивной терапии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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