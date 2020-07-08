Ильхам Ширалиев находится дома на самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев болен коронавирусом, сообщил источник URA.RU и подтвердил сам чиновник.

По словам Ширалиева, тест дал положительный результат, он самоизолировался дома. По данным агентства, у чиновника выявлены незначительные симптомы заболевания, не требующие госпитализации.

Собеседники URA.RU в правительстве отмечают, что Ильхам Ширалиев последние две недели не участвовал в массовых мероприятиях, но курировал вопросы, связанные с подготовкой голосования по внесению поправок в Конституцию, работая в городском округе Верхотурский. В то же время из-за голосования на прошлой неделе было отменено оперативное совещание, в котором обычно принимает участие чиновник.

URA.RU сообщало, что 7 июля стало известно о госпитализации другого члена кабмина, главы министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Дмитрия Дегтярева. Он госпитализирован и находится в палате интенсивной терапии.