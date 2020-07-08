В аппаратах ИВЛ от уральского завода нашли проблемы. Они загорались в больницах Москвы и Петербурга

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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, эпидемия, врачи, больница, медики, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, центр онкологии и ядерной медицины, алата
Нарушения были обнаружены после внеплановой проверки Росздравнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Росздравнадзор по Свердловской области нашел нарушения в работе Уральского приборостроительного завода, который производит аппараты ИВЛ «Авента-М». Предварительно считается, что проблемы не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем, <…> не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сейчас Уральский приборостроительный завод перепроверяет аппараты «Авента-М», находящиеся в обращении.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (завод входит в структуру КРЭТ) не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.

Росздравнадзор по Свердловской области 18 мая инициировал внеплановую проверку Уральского приборостроительного завода. Целью инспекции было предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении аппарата ИВЛ «Авента-М».

Ранее в московской больнице №50 и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли пожары из-за короткого замыкания аппаратов ИВЛ. В ходе следствия выяснилось, что в обоих случаях использовалась техника уральского завода. При пожарах погибли семь человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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