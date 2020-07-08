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Ранее в московской больнице №50 и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли пожары из-за короткого замыкания аппаратов ИВЛ. В ходе следствия выяснилось, что в обоих случаях использовалась техника уральского завода. При пожарах погибли семь человек.

Росздравнадзор по Свердловской области 18 мая инициировал внеплановую проверку Уральского приборостроительного завода. Целью инспекции было предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении аппарата ИВЛ «Авента-М».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (завод входит в структуру КРЭТ) не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем, <…> не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сейчас Уральский приборостроительный завод перепроверяет аппараты «Авента-М», находящиеся в обращении.

Росздравнадзор по Свердловской области нашел нарушения в работе Уральского приборостроительного завода, который производит аппараты ИВЛ «Авента-М». Предварительно считается, что проблемы не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушения были обнаружены после внеплановой проверки Росздравнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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