В «Единой России» назвали кандидатов на пост главы ХМАО

«Единая Россия» определилась с кандидатами на пост губернатора ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

«Единая Россия» на президиуме регионального совета партии выдвинула на пост губернатора ХМАО действующую главу региона Наталью Комарова, председателя окружной Думы Бориса Хохрякова и главу Урая Тимура Закирзянова. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Кандидаты утверждались в том числе и после консультаций с непарламентскими партиями, десять из них выдвинули на этот пост действующего губернатора ХМАО. Сама Комарова во время выступления на президиуме «Единой России» перечислила основные этапы социально-экономического развития Югры за последние 10 лет. За это время в регионе активно развивалась социальная и транспортная инфраструктура. В ХМАО удалось остановить падения добычи нефти, округ по-прежнему является основным поставщиком углеводородов и электроэнергии в стране.

Дальнейшие перспективы Югры связаны с переходом на добычу «трудной нефти» и улучшения комфортности проживания жителей. «Это креативные индустрии с опорой на индивидуальные возможности, персонализированная медицина, образование, локализация в округе современных производств. Важно расселить аварийное жилье, балки. Создать нормативное количество мест в детских садах, школах, спорте, культуре, здравоохранении. Обеспечить стандарт коммунальной инфраструктуры, благоустроить дворы, общественные городские пространства», — заявила Комарова.

После выдвижения, все парламентские партии должны представить список из кандидатов в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора в срок до 14 июля. Он в свою очередь отправит его российскому президенту Владимиру Путин. А глава государства до 23 августа внесет шорт-лист претендентов в Думы ХМАО, где в Единый день голосования и будет избран губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин поддержал желание Комаровой баллотироваться на пост губернатора ХМАО. Ее кандидатура также была одобрена генеральным советом «Единой России». Со своими кандидатами на пост главы региона определились и другие российские парламентские партии.