Пекарскую похоронили на родине — в Березниках Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гражданский муж 157-й жертвы пожара в «Хромой лошади» Ирины Пекарской Сергей Колпаков не приехал на похороны жены. На днях стало известно, что прикованная последние 11 лет к постели женщина скончалась, ее похоронили 8 июля в Березниках.

Проститься с Пекарской пришли ее родственники, среди которых были двое сыновей и ее родной брат, а также друзья и одноклассники — присутствовало около 25 человек — но мужа на похоронах не было, пишет «КП-Пермь». Первые несколько лет после трагедии в «Хромой лошади» мужчина пытался поставить Пекарскую на ноги, но, когда понял, что это бессмысленно — бесследно исчез. Не смогла проститься с Пекарской и ее мать Галина Васильевна. Женщина тяжело больна. Ранее она поделилась с URA.RU переживаниями, что на похоронах с ней может случиться приступ.

Семье Ирины Пекарской оказана материальная помощь на погребение, сообщали URA.RU в пресс-службе министерства соцразвития Пермского края. Опекунство над детьми погибшей оформил брат Пекарской. Ему также будет оказана помощь по оформлению пенсии по потери кормильца на детей и по вопросу вступления детей в наследственные права, пояснили URA.RU в министерстве.

Пожар в ресторане «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Его жертвами стали 157 человек, включая Пекарскую.