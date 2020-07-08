Российские школы не будут проводить линейки 1 сентября

Традиционные линейки отменены из-за пандемии коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В новом учебном году школы не станут проводить линейки 1 сентября в традиционном формате. Об этом в среду, 8 июля, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — цитирует ТАСС министра.
Ранее сообщалось, что меры, которые вводились в Москве для борьбы с коронавирусом, были слишком жесткими. Введение таких мер в будущем должно быть проработано тщательнее.
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