Российские школы не будут проводить линейки 1 сентября

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Начало учебного года в гимназии №212
Традиционные линейки отменены из-за пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В новом учебном году школы не станут проводить линейки 1 сентября в традиционном формате. Об этом в среду, 8 июля, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — цитирует ТАСС министра.

Ранее сообщалось, что меры, которые вводились в Москве для борьбы с коронавирусом, были слишком жесткими. Введение таких мер в будущем должно быть проработано тщательнее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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