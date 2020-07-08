Ольга Ковтун разрабатывает для губернатора Евгения Куйвашева программу выхода из карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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На первом заседании рабочей группы по подготовке комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» руководитель проекта, ректор УГМУ Ольга Ковтун заявила, что формирование списка мероприятий в рамках программы будет завершено через две недели.

По данным доклада Ковтун (есть в распоряжении агентства), у программы шесть кураторов, которые возглавляют свои направления работы. Ключевое направление, «Санитарно-эпидемиологическая безопасность региона» курирует замруководителя Роспотребнадзора Ольга Диконская (по данным URA.RU. она сейчас находится на больничом). За создание и развитие предприятий по производству средств защиты и разработку новых вакцин отвечает зампред Общественной палаты, бизнесмен Сергей Майзель, за выработку предложений по развитию телемедицины и совершенствованию системы здравоохранения — замглавы минздрава Ирэна Базите.

Раздел научной и образовательной деятельности доверен проректору УрФУ Дмитрию Бугрову, информационно-просветительская работа замминистру образования и молодежнгой политики Юрию Зеленову, сфера нормативно-правового регулирования — депутату Госдумы Александру Петрову.

К первому заседанию состав рабочей группы из 24 человек не изменился, и в ее состав не вошел глава регионального минздрава Андрей Цветков. Источники URA.RU отмечали, что решение свердловского губернатора не включать профильного министра или его соратников (замминистра Ирена Базите, которая получила место в группе, является ставленником предшественника Андрея Цветкова — экс-министра Аркадия Белявского) указывает на возможную отставку министра.

При этом у Ольги Ковтун, которая возглавила рабочую группу, есть министерские амбиции — и она уже работала на этом посту в Пермском крае. Сама Ковтун не ответила на звонок URA.RU.

URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев анонсировал комплексную программу «Общественное здоровье уральцев» как стратегию, которая определит принципы безопасной жизни и работы в Свердловской области после эпидемии коронавируса. Рабочей группе в том числе нужно подготовить предложения по санитарной обработке общественных пространств, подъездов, общественного транспорта, использованию средств обеззараживания и масок.