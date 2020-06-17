Все признаки отставки главы минздрава Свердловской области

У Ольги Ковтун есть опыт работы в кабмине — и она намерена воспользоваться им Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков потерпел серьезное аппаратное поражение, которое в политтусовке трактуют как старт процедуры отставки. Чиновник не вошел в состав рабочей группы, которая готовит профильную для него областную программу — «Общественное здоровье уральцев». Более того, возглавила рабочую группу конкурент Андрея Цветкова за место в кабмине, ректор УГМУ Ольга Ковтун.

В программу «Общественное здоровье уральцев», анонсированную 16 июля главой региона Евгением Куйвашевым, войдут концепции по санитарно-гигиенической безопасности, которые должны реализовать в регионе, рассказали URA.RU два участника рабочей группы. В ее состав, по данным агентства, вошли 24 человека — представители научного и бизнес-сообщества, а также несколько чиновников.

Цветков не может ничего противопоставить проблемам региона в борьбе с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интересно, что в профильной структуре не оказалось не только министра здравоохранения Андрея Цветкова, но и близких ему людей. Замминистра Ирина Базите, которая получила место в группе как представитель минздрава, является ставленником предшественника Андрея Цветкова — экс-министра Аркадия Белявского, знают в ведомстве. Интересы главы ведомства, уверены инсайдеры, не будет отстаивать и Ольга Диконская — заместитель главного санитарного врача Дмитрия Козловских.

«Евгений Куйвашев недоволен министром, власти необходимо найти ответственного за медленное снижение уровня распространения инфекции, и это будет Цветков», — намекает инсайдер, участвовавший накануне в ВКС под руководством губернатора, на совещании выступал Цветков.

Ольга Ковтун работала пермским вице-премьером Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Еще больший аппаратный удар для министра — что рабочую группу возглавила его конкурент за кресло главы минздрава, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Как сообщают инсайдеры, усиление Ковтун связано с ее крепкими деловыми связями с политической и бизнес-элитой. Известно, в частности, ее давнее партнерство с влиятельным бизнесменом Сергеем Майзелем, для которого Ковтун, педиатр по образованию, делала экспертизу молочной продукции, особенно детского питания.

Осведомленный собеседник в медицинских кругах говорит, что именно «молочный король» Сергей Майзель вместе с депутатом Госдумы Александром Петровым (оба вошли в рабочую группу) помогли Ольге Ковтун в мае войти как в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, так и в состав региональной комиссии по нормализации жизни региона после карантина.

Сергей Майзель (справа) умеет найти общий язык с чиновниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры в УГМУ давно фиксируют министерские амбиции Ольги Ковтун, которая заметно активизировалась на фоне последних событий. «Ольга Петровна никогда не скрывала своего негативного отношения к главе свердловского минздрава [Андрею Цветкову]. В частности, на одном из университетских заседаний в начале июня она сообщила, о скорой отставке министра, намекая, что готова возглавить минздрав», — говорит собеседник.

Он же уточняет, что для карьерного скачка в министерское кресло у Ковтун есть все возможности. «Разумеется, это и опыт — она была замминистра в Свердловской области и возглавляла минздрав в Прикамье. Но в моменте важнее аппаратная поддержка, о чем свидетельствуют последние назначения в состав комиссии», — говорит собеседник

Министр здравоохранения Андрей Цветков и глава УГМУ Ольга Ковтун не ответили на звонки URA.RU.