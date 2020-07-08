ФСБ подтвердила секретность сведений в деле Сафронова

К уголовному делу о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова ФСБ приобщила две экспертизы, которые подтверждают секретность переданных им данных. Об этом сообщил адвокат арестованного Иван Павлов.
«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — цитирует юриста ТАСС. Павлов уточнил, что экспертизы были упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела, защиту с заключениями экспертов не ознакомили.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на спецслужбы Чехии. Журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Он проведет в СИЗО до 6 сентября, передает телеканал 360. Агентство URA.RU подготовило подробную хронику первого дня дела Сафронова.
В среду, 8 июля, защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса. В самой госкорпорации заявили, что не собираются увольнять Сафронова с должности, уточняет агентство Nation News. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-холла сообщил журналистам, что Кремль не будет вмешиваться в дело о госизмене.
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