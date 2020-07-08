Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом на курортах РФ

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Крым., крым, море берег, природа, отпуск, юбк
В больницах РФ подготовлены запасные койки для туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом на Черноморском побережье России стабильная. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы видим, что ситуация стабильная, но находясь в отпуске, это не значит, что полностью забыть про все ограничения и предупреждения», — отметил Мурашко.

Он пояснил, что для курортных регионов были изданы рекомендации по рассчитанному потоку приезжающих туристов: одна койка на тысячу приезжающих человек. По информации Мурашко, сейчас наполняемость коек не превышает 30-40%.

Ранее правительство России утвердило правила оказания медпомощи при возникновении угрозы эпидемии. Заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Кроме этого, в стране внедряется система, которая позволит отслеживать контакты лица, заразившегося коронавирусом. С помощью геолокации алгоритм будет составлять список находившимся рядом людей, а также тех, кто контактировал с ним по телефону, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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