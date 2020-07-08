Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом на курортах РФ

Ситуация с коронавирусом на Черноморском побережье России стабильная. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы видим, что ситуация стабильная, но находясь в отпуске, это не значит, что полностью забыть про все ограничения и предупреждения», — отметил Мурашко.
Он пояснил, что для курортных регионов были изданы рекомендации по рассчитанному потоку приезжающих туристов: одна койка на тысячу приезжающих человек. По информации Мурашко, сейчас наполняемость коек не превышает 30-40%.
Ранее правительство России утвердило правила оказания медпомощи при возникновении угрозы эпидемии. Заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Кроме этого, в стране внедряется система, которая позволит отслеживать контакты лица, заразившегося коронавирусом. С помощью геолокации алгоритм будет составлять список находившимся рядом людей, а также тех, кто контактировал с ним по телефону, передает телеканал 360.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.